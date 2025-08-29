РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:50, 28 Август 2025 | GMT +5

    Подпольная нарколаборатория в бане: жителю Шымкента вынесли приговор

    Житель Шымкента организовал подпольную лабораторию для изготовления психотропных веществ в особо крупном размере и был задержан полицией на этапе производства. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам 5 месяцам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ликвидирована нарколаборатория
    Фото: пресс-служба КНБ

    В специализированном межрайонном суде по уголовным делам был оглашён приговор в отношении подсудимого, обвиняемого в незаконном изготовлении психотропных веществ в крупном размере в целях сбыта группой лиц по предварительному сговору.

    В сентябре 2024 года подсудимый через мессенджер Telegram вступил в сговор с неустановленным лицом для организации подпольной лаборатории. Он арендовал в Шымкенте частный дом, приобрёл в Алматы прекурсоры и химические вещества, а затем оборудовал лабораторию в бане.

    — Во время изготовления психотропного вещества α-пирролидиновалерофенон (а-PVP) в особо крупном размере — 2624,2 грамма — М. был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Вина подсудимого подтверждается протоколами обыска, признательными показаниями, заключениями экспертиз и другими материалами дела. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы. Подсудимый признал вину и раскаялся, попросив о более мягком наказании, — сообщили в суде.

    При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, искреннее раскаяние и наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

    Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы.

    Приговор вступил в законную силу.

    Отметим, в Казахстане с начала года изъято более 11 тонн наркотиков. О результатах операции «Қарасора — 2025» рассказали в МВД.

    Наркотики Борьба с наркотиками Шымкент
