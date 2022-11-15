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Подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области

15 Ноября 2022, 14:00
Подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области
15 Ноября 2022, 14:00

Подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники полиции Мойынкумского района пресекли деятельность подпольного цеха, занимающегося незаконной обработкой сырья, камней, содержащих драгоценные металлы.

При проверке в хозяйственной постройке частного дома обнаружены электрическая дробильная мельница, остатки измельченной руды, сито, магнит, тележки для транспортировки пород, лопаты, жидкость с ртутью, 2 больших котла и около 10 тонн золотосодержащей руды.

На складе находились двое рабочих 30 и 58 лет.

По словам задержанных, они работали по найму за определенную плату. Сотрудниками полиции также установлен и задержан 37-летний местный житель, являющийся хозяином цеха. По данному факту начато досудебное расследование по статье 295-1 части 1 УК РК «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы». Ущерб, причиненный государству, устанавливается. Назначен ряд необходимых экспертиз.


Фото: polisia.kz





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