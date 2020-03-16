Подпольный цех по изготовлению фальшивых денег ликвидирован в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ликвидирован цех, где изготавливались поддельные денежные знаки номиналом в 10 000 тенге, которые в дальнейшем сбывались на территории мегаполиса и Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом экономических расследований по городу Алматы КФМ МФ РК начато досудебное расследование по ст.231 ч.2 п.1 УК РК «изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, группой лиц по предварительному сговору». Двое жителей города Алматы, занимавшиеся изготовлением и сбытом поддельных банкнот Национального банка РК, были задержаны и взяты под стражу.

«При обыске их квартиры, приспособленной под цех, изъяты ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с краской, цифровые файлы с рисунками (заготовки) купюр номиналом в 10 000 тенге с обеих сторон, фольгированные ленты с оттеснением номинала банкноты и орнамента, канцелярские принадлежности, а также поддельные купюры на сумму 220 000 тенге. Проводятся необходимые экспертные исследования и следственные действия», - сообщили в пресс-службе департамента.