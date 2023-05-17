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Подписаны соглашения о побратимских связях между регионами Казахстана и Китая

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Мая 2023, 18:21
Подписаны соглашения о побратимских связях между регионами Казахстана и Китая Фото: t.me/aqorda_resmi

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписаны соглашения об установлении побратимских связей между г.Шымкент Республики Казахстан и г.Сиань Китайской Народной Республики, а также между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось, что лидеры Казахстана и Китая подписали ряд документов.


Президент Казахстана   Северо-Казахстанская область   Китай   Шымкент  
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