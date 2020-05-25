Подписаны поправки в Закон «О политических партиях»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.



