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Подписаны поправки в Закон «О политических партиях»
25 Мая 2020 15:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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