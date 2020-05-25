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Подписаны поправки в Закон «О политических партиях»

25 Мая 2020 15:47
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Подписаны поправки в Закон «О политических партиях»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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