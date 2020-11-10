Подписано заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе
МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин сообщил о прекращении огня в Нагорном Карабахе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.
Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческих контингент Российской Федерации.
Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.
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