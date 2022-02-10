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Подписано постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования

10 Февраля 2022 15:56
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Подписано постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющая обязанности главногогосударственного санитарного врача Республики Казахстан А. Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования. Об этом передает МИА «Казинформ».

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В соответствии с пунктом 5 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и пунктом 12 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020 «Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить:

1) с 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

2. Руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить строгое соблюдение требований постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 августа 2021 года № 36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году» и санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

3. Считать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 21 января 2022 года № 5 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях образования и внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 сентября 2021 года № 42, от 13 января 2022 года № 1», - говорится в тексте документа.

Постановление вступает в силу со дня подписания.


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