Подписано новое постановление главного государственного санврача Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

В связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19 и заболевания вирусной пневмонии, в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения области ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области №2 от 05.02.2021г. «О продлении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1, раздела 2 изложить в следующей редакции:

запретить проведение зрелищных мероприятий, форумов, конференций, выставок, за исключением спортивных мероприятий с участием зрителей (заполняемость до 20%, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, шахматной рассадки зрителей, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

2) пункт 2, раздела 2 изложить в следующей редакции:

запретить деятельность развлекательных учреждений (ночные клубы, караоке, боулинг центры,батутов и другие),букмекерских контор;

3) пункт 8, раздела 2 изложить в следующей редакции:

запретить проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий связанных с массовым скоплением людей по месту жительства(дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением поминок(заполняемость до 30%, но не более 50 человек, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

4) пункт 6, раздела 3 изложить в следующей редакции:

деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей ограничить в будние и выходные дни с 09.00 до 21.00 часов(заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя);

5) пункт 8, раздела 3 изложить в следующей редакции:

деятельность объектов общественного питания с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м. от крайних соседних столови рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние и выходные дни с 09.00 до 24.00 часов, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос;

6) пункт 9, раздела 3 изложить в следующей редакции:

деятельность объектов общественного питания расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях), при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м. от крайних соседних столови рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние дни и выходные дни с 09.00 до 21.00 часов;

7) пункт 17, раздела 3 изложить в следующей редакции:

деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 30% офисных сотрудников остаются на дистанционной форме работы;

8) пункт 26, раздела 3 изложить в следующей редакции:

деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), разрешение проведения коллективного богослужения в религиозных объектах, намаз в мечетях (жұма намаз) с заполняемостью до 30%, из расчета не менее 4 кв.метров на одного человека, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом,с соблюдением санитарно-зпидемиологических требований;

9) пункт 35, раздела 3 изложить в следующей редакции:

разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года (в соответствии требованиям главы 10 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утв. приказом МЗ РК от 16 августа 2017 года № 611):

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах до 15 человек;

с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;

комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

10) раздел 3 дополнить пунктом 45:

работу передвижных цирков до 30% заполняемости, с рассадкой зрителей через 2 посадочных места по длине ряда (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, шахматной рассадки, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

11) раздел 3 дополнить пунктом 46:

работу бильярдных клубов (заполняемость до 30%, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

12) раздел 3 дополнить пунктом 47:

работу детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, заполняемость до 30%, но не более 50 человек, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Довести настоящее постановление до всех заинтересованных ведомств, информировать население через СМИ и социальные сети.

Акимам районов и городов Туркестанской области, начальнику департамента Полиции Туркестанской области, руководителям районных и городских управлении санитарно-эпидемиологического контроля- обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.

