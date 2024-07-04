Подписание каких документов ожидается на саммите ШОС

О планах по реформированию Шанхайской организации сотрудничества и оптимизации ее деятельности в эксклюзивном интервью для Kazinform рассказал Генеральный секретарь организации Чжан Мин. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

- В течение последнего года при поддержке действующего председателя - Республики Казахстан - Секретариат ШОС оказывал содействие государствам-членам в интенсивной подготовке к 24-му заседанию Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС, которое состоится 4 июля в городе Астане. Мы уверены, что заседание СГГ в Астане станет очередным плодотворным, прагматичным и успешным саммитом в истории ШОС, придав новый импульс здоровому и динамичному развитию Организации на фоне нестабильной и сложной международной обстановки, - сказал Чжан Мин.

Вместе с тем, Генсек ШОС отметил, что с политической точки зрения, наряду с принятием Астанинской декларации, ожидается, что главы государств-членов ШОС рассмотрят солидный пакет принципиально новых документов, таких, как документ, предложенный Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на прошлогоднем Саммите Инициатива «О мировом единстве за справедливый мир и согласие» и узбекистанский проект «Заявление Совета глав государств-членов ШОС о принципах добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС».

- Сотрудничество в области безопасности является приоритетным направлением, которое настойчиво и непрерывно укрепляется с момента создания ШОС. Ожидается, что на заседании СГГ будут достигнуты новые договоренности по вопросам сотрудничества в таких сферах как противодействие терроризму, борьба с «тремя силами зла», антинаркотическая деятельность, пресечение трансграничной организованной преступности, а также обеспечение информационной безопасности, - заявил Чжан Мин.

Он также добавил, что торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные обмены привлекают все больше внимания и ожиданий со стороны лидеров и народов государств-членов. На саммите будет рассмотрено сотрудничество в таких ключевых областях, как стратегия поэтапного развития Организации, энергетика, инвестиции и финансирование, охрана окружающей среды и экология, а также туризм.