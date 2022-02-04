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Подписана Дорожная карта по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА

4 Февраля 2022 20:41
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Подписана Дорожная карта по реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев и Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай подписали Дорожную карту по реализации приоритетов Концепции председательства Республики Казахстан в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Дорожная карта предусматривает принятие конкретных действий, направленных на продвижение институционального развития Совещания, содержательное наполнение деятельности рабочих органов – Делового и Молодёжного советов, Совета мудрецов, Форума аналитических центров, практическую реализацию Каталога мер доверия СВМДА, укрепление внешних связей и потенциала Секретариата СВМДА. Отдельный блок документа посвящен проведению специальных мероприятий и реализации проектов, приуроченных к 30-летию СВМДА.

В своем выступлении после подписания документа Ш. Нурышев, отметив насыщенность повестки второго года казахстанского председательства, подчеркнул важность последовательного продвижения трансформации СВМДА в международную организацию, поддержания высокой динамики взаимодействия государств-членов, в том числе в рамках деятельности руководящих и рабочих органов Совещания, качественной подготовки к предстоящему шестому Саммиту СВМДА в сентябре 2022 года.

Ш. Нурышев также поблагодарил Исполнительного директора и сотрудников Секретариата за активное содействие в имплементации приоритетов казахстанского председательства и вклад в укрепление процесса СВМДА.


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#МИД РК   #СВМДА  
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