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    12:33, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан ратифицировал закон об упрощении таможенного контроля с Турцией

    токаев
    Фото: официальный сайт Президента РК

    Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Как поясняла ранее депутат Нурия Ниязова на пленарном заседании Сената, Закон направлен на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между двумя странами.

    Турецкая Республика является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает 3 место в торговле с Республикой Казахстан (без учета государств-членов ЕАЭС) 1-е место - Китай, 2-ое - Италия.

    «Реализация настоящего закона позволит повысить уровень сотрудничества между сторонами в целях защиты экономических и общественных интересов, а также, упростить и оптимизировать процедуры таможенного контроля что в свою очередь, значительно увеличит суммы поступлений таможенных и налоговых платежей», - добавила ранее на заседании Сената Н.Ниязова.

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