Процедуру таможенного контроля упростят Казахстан и Турция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сенате одобрили Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматриваемый закон направлен на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между двумя странами. Турецкая Республика является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает 3 место в торговле с Республикой Казахстан (без учета государств-членов ЕАЭС) 1-е место - Китай, 2-ое - Италия», - сказала депутат Нурия Ниязова на пленарном заседании Сената.

По ее словам, объем товарооборота между сторонами за 2022 год составил 6,3 млрд долларов США, за первое полугодие 2023 года – 2,9 млрд долларов США.

Ввоз грузов осуществляется через 12 пунктов пропуска, из них 10 автомобильных, 2 железнодорожных и морской пункт пропуска, а также вывоз грузов осуществляется через 7 пунктов пропуска, из них 6 автомобильных, железнодорожный и морской пункт пропуска.

После ратификации соглашения последует этап разработки технических условий обмена информации, который составит в среднем около 6 месяцев. Далее последует этап реализации пилотного проекта, срок также займет около 6 месяцев.

Пилотный проект подразумевает под собой обмен данными по каналам связи на основании технических условий обмена информации.

Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно ручному таможенному контролю по стоимости товаров, ввозимых из Турецкой Республики, сумма корректировки таможенной стоимости в период с 01.01 по 31.08.2023 года составила 770 млн тенге.

«Реализация настоящего закона позволит повысить уровень сотрудничества между сторонами в целях защиты экономических и общественных интересов, а также, упростить и оптимизировать процедуры таможенного контроля что в свою очередь, значительно увеличит суммы поступлений таможенных и налоговых платежей», - добавила сенатор.