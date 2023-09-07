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    10:30, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Процедуру таможенного контроля упростят Казахстан и Турция

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сенате одобрили Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассматриваемый закон направлен на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между двумя странами. Турецкая Республика является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает 3 место в торговле с Республикой Казахстан (без учета государств-членов ЕАЭС) 1-е место - Китай, 2-ое - Италия», - сказала депутат Нурия Ниязова на пленарном заседании Сената.

    По ее словам, объем товарооборота между сторонами за 2022 год составил 6,3 млрд долларов США, за первое полугодие 2023 года – 2,9 млрд долларов США.

    Ввоз грузов осуществляется через 12 пунктов пропуска, из них 10 автомобильных, 2 железнодорожных и морской пункт пропуска, а также вывоз грузов осуществляется через 7 пунктов пропуска, из них 6 автомобильных, железнодорожный и морской пункт пропуска.

    После ратификации соглашения последует этап разработки технических условий обмена информации, который составит в среднем около 6 месяцев. Далее последует этап реализации пилотного проекта, срок также займет около 6 месяцев.

    Пилотный проект подразумевает под собой обмен данными по каналам связи на основании технических условий обмена информации.

    Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно ручному таможенному контролю по стоимости товаров, ввозимых из Турецкой Республики, сумма корректировки таможенной стоимости в период с 01.01 по 31.08.2023 года составила 770 млн тенге.

    «Реализация настоящего закона позволит повысить уровень сотрудничества между сторонами в целях защиты экономических и общественных интересов, а также, упростить и оптимизировать процедуры таможенного контроля что в свою очередь, значительно увеличит суммы поступлений таможенных и налоговых платежей», - добавила сенатор.


    Теги:
    Сенат Внешняя политика Казахстана Экономика Турция Интеграция и партнерство Парламент
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