Подписан оффтейк-контракт между «Жезказганредмет» и Maritime House Ltd.

В Министерстве промышленности и строительства РК подписан долгосрочный контракт на переработку ренийсодержащего сырья между АО «Жезказганредмет» и британской компанией Maritime House Ltd., передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Подписание оффтейк-контракта состоялось в присутствии министра промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайына Нагаспаева. Коммерческое соглашение сроком на пять лет и на сумму 107 млн долларов является значимым шагом в развитии казахско-британского промышленного сотрудничества.

Соглашение обеспечит основу для реализации крупного инвестиционного проекта по производству металлического рения из вторичного сырья в городе Сарань Карагандинской области. Сумма инвестиций составит 30 млн долларов. Документом предусмотрено долгосрочное сотрудничество между сторонами, в том числе в части обеспечения стабильной загрузки производства, заверили в ведомстве.

Министерство промышленности и строительства РК последовательно поддерживает проекты, направленные на глубокую переработку сырья, внедрение передовых технологий и развитие высокотехнологичных производств. Заключенное соглашение направлено на расширение экспортного потенциала и укрепление позиций РК на мировом рынке критически важных минералов.