Подозрительные случаи заболевания холерой выявлены в четырех штатах Судана

Министерство здравоохранения Судана сообщило о выявлении подозрительных случаев заболевания холерой в провинциях Северный Кордофан, Западный Кордофан, Южный Дарфур и Хартум на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса, вызванного продолжающимся конфликтом в стране, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Ситуация в сфере общественного здравоохранения обсуждалась на заседании Федерального центра по чрезвычайным операциям, состоявшемся в Хартуме, говорится в сообщении ведомства.

В ходе заседания было отмечено, что подозрительные случаи холеры были зарегистрированы в провинциях Северный Кордофан, Западный Кордофан, Южный Дарфур и Хартум. При этом данные о числе заболевших не приводятся.

В министерстве также сообщили о снижении числа случаев кори. Зафиксировано 25 новых подозрительных случаев заболевания, летальных исходов не зарегистрировано.

10 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении вспышки холеры в регионах Дарфур и Кордофан.

По данным ВОЗ, в этих районах от холеры скончались 114 человек, выявлено более 1330 случаев заболевания. Организация предупредила, что число заболевших и умерших может возрасти.

ВОЗ также сообщала, что более 33 млн жителей Судана нуждаются в гуманитарной помощи, а 21 млн человек — в доступе к медицинским услугам.

Боевые действия между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) продолжаются в Дарфуре, юго-восточном штате Голубой Нил, а также в провинциях Северный, Западный и Южный Кордофан.

С апреля 2023 года в результате продолжающегося конфликта между армией и СБР погибли десятки тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По данным ООН, миллионы жителей Судана также находятся под угрозой голода.

Ранее управление ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что противоборствующие стороны в Судане грабят запасы гуммиарабика и меняют торговые маршруты, чтобы направлять вырученные средства на продолжение войны.