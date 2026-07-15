ООН сообщила о незаконной торговле гуммиарабиком и золотом в Судане

В среду, 15 июля, управление ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что противоборствующие стороны в Судане грабят запасы гуммиарабика и меняют торговые маршруты, чтобы направлять вырученные средства на продолжение войны, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

В среду, 15 июля, управление ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что противоборствующие стороны в Судане грабят запасы гуммиарабика и меняют торговые маршруты, чтобы направлять вырученные средства на продолжение войны, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Гуммиарабик (или аравийская камедь) применяется в производстве прохладительных напитков, продуктов питания, косметики и фармацевтической продукции.

— Огромные природные богатства Судана должны идти на благо его народа. К сожалению, сегодня мы наблюдаем прямо противоположное, — заявила представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

По ее словам, эти богатства лишь разжигают конфликт, принося боль и страдания в огромных масштабах.

По всей стране гуммиарабик служит источником дохода примерно для пяти миллионов человек. Его собирают со стеблей и ветвей акациевых деревьев в районах, наиболее пострадавших от конфликта, где зафиксированы серьезные нарушения международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека.

До начала конфликта в апреле 2023 года на страну приходилось от 70 до 80% мирового экспорта сырого гуммиарабика, а ежегодная выручка от его продажи достигала 183 миллионов долларов. Это сделало продукт желанной добычей для военизированной группировки Силы быстрого реагирования (СБР), которая, как считается, вывезла запасы гуммиарабика с крупного торгового узла в Эн-Нухуде, штат Западный Кордофан, и переправила их в мае 2025 года на запад — в Дарфур и Чад.

Несмотря на конфликт и обозначенные УВКПЧ серьезные риски для прав человека, Судан по-прежнему обеспечивает значительную долю мировых поставок гуммиарабика.

Согласно новому докладу УВКПЧ, многие жители Судана, чья деятельность связана с торговлей гуммиарабиком, столкнулись с угрозами, произвольными задержаниями, грабежами и вымогательством со стороны противоборствующих сторон и их союзников.

Торговцы, использующие маршруты через контролируемые СБР районы Дарфура и Кордофана на западе и в центре страны, сталкиваются с конфискацией товара, неофициальными поборами и небезопасной обстановкой. На более защищенных северных и восточных маршрутах, ведущих к Порт-Судану и в Северный штат, ситуацию осложняют многочисленные блокпосты, а также, как отмечается в докладе, официальные и неофициальные сборы и случаи контрабандного провоза товара через границу.

До конфликта производство гуммиарабика было сосредоточено в регионе, включающем Кордофан и Дарфур, а также штаты Голубой Нил, Белый Нил, Сеннар и Гедареф, где сбор урожая служил важным источником межсезонного дохода для мелких землевладельцев и полукочевых фермеров.

В докладе отмечается, что значительные партии гуммиарабика переправляются СБР из Западного Кордофана и части Дарфура в направлении Сук-эль-Наама — демилитаризованной зоны на границе Судана и Южного Судана, а оттуда — вглубь Южного Судана, в Джубу и далее в порт Момбаса в Кении.

Появились и альтернативные маршруты — в частности, через Чад в камерунский порт Дуала и пункты, где гуммиарабик перемаркировывается перед экспортом и переработкой.

Назначенные Советом Безопасности ООН эксперты ранее документировали, как разграбленный гуммиарабик перевозился по маршрутам, ведущим в Чад, Центральноафриканскую Республику и Южный Судан. По их данным, массовое разграбление запасов гуммиарабика силами СБР использовалось как форма компенсации бойцам в отсутствие зарплат: с января по июнь 2024 года было вывезено не менее 3700 тонн.

Наряду с гуммиарабиком, важным источником для поддержания конфликта в Судане остается продажа золота. По данным авторов доклада УВКПЧ, она является основным источником доходов как для Суданских вооруженных сил, так и для СБР.

В 2024 году официально заявленная добыча золота на территориях, контролируемых правительственными силами, составила около 65 тонн, из которых около 28 тонн было официально экспортировано через Порт-Судан на сумму порядка 1,6 миллиарда долларов — это примерно 48,5 процента всего суданского экспорта.

Вместе с тем, по данным отчетов и официальных заявлений, около 48 процентов добытого в Судане в 2024 году золота было вывезено из страны контрабандным путем, отмечается в докладе УВКПЧ. Данных о добыче золота на территориях, контролируемых СБР, нет, однако этот драгоценный металл, вероятно, продолжает добываться и продаваться в горнодобывающих районах Дарфура и Кордофана, включая Джебель-Амир на севере Дарфура, Сонго на юге Дарфура и Талоди в Южном Кордофане.

Ранее сообщалось о том, что 15 человек погибли в Судане при обрушении золотодобывающего рудника.