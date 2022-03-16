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    10:42, 16 Март 2022 | GMT +6

    Подозреваемый в убийстве трех человек арестован в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау арестован подозреваемый в убийстве трех человек и ранении ещё одного лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стрельба произошла вчера, 15 марта около 22:10. На остановке в микрорайоне «Авангард-3» города Атырау. От выстрелов погибли два парня 27 и 23 лет. Ещё один молодой человек 1995 года рождения был доставлен в больницу. С места происшествия подозреваемый, открывший стрельбу, скрылся. Следственно-оперативная группа во время проведения следствия на месте происшествия обнаружила труп еще одного человека. При осмотре установлено, что это 27-летний мужчина.

    Сотрудниками полиции по подозрению в данном преступлении задержан уроженец Мангистауской области 1993 года рождения. По его словам, причиной стрельбы стали разногласия, возникшие между гражданами. Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемого проведены следственные действия по части 2 статье 99 Уголовного кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Как ранее сообщалось, уголовное дело возбуждено по факту перестрелки с гибелью людей в Атырау.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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