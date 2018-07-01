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Подозреваемый в убийстве Дениса Тена доставлен в суд

20 Июля 2018 18:41 407
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Подозреваемый в убийстве Дениса Тена доставлен в суд

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде рассматривается мера пресечения в отношении подозреваемого в убийстве Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

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Подозреваемого в убийстве Дениса Тена Нуралы Киясова доставили под охраной в суд. Суд изберет в отношении него меру пресечения.

Находящегося в розыске второго фигуранта дела Армана Кудайбергенова суд взял под стражу на 2 месяца, заочно.

Оба молодых человека подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 99  ч.2 УК РК.

Ранее сообщалось, что задержан один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена - Киясов Нуралы, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

Полиция Алматы также продолжает поиски второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена - 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы фигуристу нанесли ножевые ранения. В ДВД сообщили, что он застал злоумышленников, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

 


Подозреваемый в убийстве Дениса Тена доставлен в суд

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Ключевые слова: Суды, Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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