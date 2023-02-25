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Подозреваемый в самоуправстве участник ОПГ задержан в Туркестанской области – МВД

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
25 Февраля 2023, 21:22
Подозреваемый в самоуправстве участник ОПГ задержан в Туркестанской области – МВД

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан сообщила о задержании участника организованной преступной группы, подозреваемого в самоуправстве, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы МВД РК, потерпевшая сообщила, что неизвестные избили ее сына и, угрожая оружием, самовольно забрали лошадь стоимостью 3 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны три жителя Тулькубасского района. Один из них оказался участником организованной преступной группы.

Изъятый в качестве вещественного доказательства скот возвращен законному владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование по части третьей статьи 389 УК РК.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Происшествия   МВД РК  
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