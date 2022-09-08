Подозреваемый в разведении огня в Алматы оказался сотрудником противопожарной службы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе Алматы оказался сотрудником противопожарной службы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В социальной сети на канале YouTube размещен видеоролик под названием «МЧС поджигает Казахстан. Установлена личность поджигателя из Алматы», где указывается что одним из поджигателей, организовавшим пожары, является сотрудник противопожарной службы Жанат Утеулиев.

«Указанный на видео гражданин действительно является сотрудником специализированной пожарной части №5 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС г. Алматы – старший пожарный сержант гражданской защиты Утеулиев Жанат Ергалиевич, 1983 г.р., в органах гражданской защиты с 2008 года», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Утеулиев Ж.Е. задержан сотрудниками отдела полиции Жамбылского района Алматинской области и привлечен к административной ответственности по статье 505 части 1 и статье 440 части 1 Кодекса об административных правонарушениях.

В ходе проверочных мероприятий Утеулиев Ж.Е. не смог пояснить свои действия, связанные с поджогом сухостоя, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Назначено служебное расследование.

Как сообщлось ранее, у строившего поджог деревьев задержали полицейские.













Кадр из видео











































