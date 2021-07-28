Подозреваемый в посеве 22 кустов конопли задержан в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области участковые инспектора задержали подозреваемого в посеве конопли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

В дежурную часть УП г. Туркестан поступило сообщение от участкового инспектора МПС УП г. Туркестан майора полиции Сагадата Дуйсена о том, что на обслуживаемом административном участке им обнаружен посев наркосодержащего растения

Как сообщил полицейский, во время несения службы по обеспечению общественного порядка и спокойствия граждан, во дворе одного из местных жителей он заметил кусты, похожие на коноплю.

Сотрудники следственно-оперативной группы УП г. Туркестан сразу же выехали по указанному адресу и провели необходимые мероприятия. Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался местный житель, состоящий на учёте в наркологическом диспансере. Подозреваемый незаконно выращивал на своем участке кусты наркосодержащего растения. Изъятые в качестве вещественных доказательств 22 куста «конопли» направили на экспертизу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Мужчина находится под подпиской.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и выращиванием наркосодержащих растений.

Если же Вы владеете какой-либо информацией о подобных преступлениях, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.