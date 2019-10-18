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Подозреваемый в автоугоне с поджогом признался в серии краж в Туркестанской области

18 Октября 2019 12:31
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Подозреваемый в автоугоне с поджогом признался в серии краж в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в угоне и в поджоге автомашины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

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По данным ведомства, житель Шымкента обратился в Толебийский РОП с заявлением о том, что вечером оставил свою машину возле кафе, а затем не нашел ее на месте стоянки. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 200 УК РК «200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что потерпевший оставил ключи зажигания в открытой автомашине. Затем зашел в кафе для демонстрации своего товара, а выйдя через 15 минут, не обнаружил машину. По словам водителя, в его автомобиле находились 48 флаконов одеколона, два сотовых телефона и 10 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, составила свыше 1,5 миллиона тенге.

Полицейские Толебийского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они провели подворный обход близлежащих территорий, опросили очевидцев и осуществили другие необходимые действия. В результате оперативники задержали в качестве подозреваемого ранее судимого за кражу жителя Толебийского района, скрывавшегося в одном из недостроенных домов.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый угнал оставленную открытой автомашину. После чего, испугавшись последствий, молодой человек сжег угнанный автомобиль с целью скрыть следы.

«Кроме того, полицейские установили, что подозреваемый оказался причастен еще к двум квартирным кражам. В первом случае домушник похитил из дома золотые изделия и спортивную обувь стоимостью 8 тысяч тенге, в следующем доме он украл мужские часы и сотовый телефон. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Он взят под арест», - сообщает ДП Туркестанской области.

По данным фактам проводится досудебное расследование по трем статьям УК РК: 188 («Кража»), 200 (««Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и 202 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Полицейскими устанавливается причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Борьба с преступностью, Происшествия,
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