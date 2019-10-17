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Подозреваемых в вымогательстве денег задержали в Туркестанской области
МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.
В дежурную часть Мактааральского РОП с заявлением обратился местный житель, занимающийся целительством, и сообщил, что у него вымогают деньги. По словам потерпевшего, к нему пришли неизвестные лица, которые, представившись проверяющими из правоохранительных органов, под предлогом отсутствия у целителя лицензии стали вымогать 100 тыс. тенге, якобы за закрытие дела. Однако потерпевший не дал вымогателям денег, а обратился с заявлением в полицию.
Также с аналогичным заявлением в Мактааральский РОП обратился местный предприниматель о том, что неизвестные лица вымогали деньги у кассира его букмекерской конторы. Как выяснили полицейские, трое неустановленных лиц зашли в букмекерскую контору и под предлогом того, что контора работает без лицензии, стали вымогать у кассира 200 тыс. тенге. Не получив желаемого, подозреваемые скрылись с места преступления.
Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР Мактаральского РОП по статье «Вымогательство» УК РК и начали досудебное расследование.
С целью установления личностей и задержания подозреваемых сотрудники Мактааральского РОП осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, установленные в конторе и на улице, опросили возможных свидетелей и провели другие оперативные мероприятия. В результате оперативники установили личности трех подозреваемых, которые оказались жителями Жетысайского района. В результате совместных оперативных мероприятий сотрудников Мактаральского и Жетысайского отделов полиции подозреваемых задержали в городе Жетысае.
В настоящее время они арестованы. Также в Жетысайском РОП установили причастность подозреваемых к еще 3 преступлениям. Полицейские не исключают, что их число может возрасти. Проводится досудебное расследование.
Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не попадаться на подобные уловки и не проявлять излишнюю доверчивость малознакомым лицам.
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