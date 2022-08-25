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Подозреваемых в вооруженном нападении задержали в Туркестанской области
25 Августа 2022 10:51

Подозреваемых в вооруженном нападении задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в разбойном нападении задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов сообщил о задержании подозреваемых, которые проникли в чужой дом и совершили разбойное нападение в Келесском районе.

В Келесский РОП обратился местный житель. По его словам, он стал жертвой разбойного нападения. При проверке установлено, что в дом сельчанина проникли двое неизвестных мужчин. В этот момент проснулся спавший хозяин дома и спросил, кто они. Но один из подозреваемых закрыл ему рот. От шума проснулась жена потерпевшего и бросилась к подозреваемому, угрожавшему ее мужу. Во время потасовки один из подозреваемых выстрелил из пневматического оружия, после этого они скрылись. В результате хозяин дома получил травмы.

Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Осуществили подворный обход, изучили камеры видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. В результате оперативники установили личности двух подозреваемых, которых задержали по месту жительства. Ими оказались безработные местные жители, приходящие друг другу родственниками. Их доставили в отдел полиции. При обыске в качестве вещественного доказательства у подозреваемых изъяли пневматическое оружие.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 192 УК РК «Разбой». Подозреваемые арестованы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: polisia.kz





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