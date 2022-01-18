Подозреваемых в угоне и поджоге авто задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля задержали в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Отырарского района с заявлением обратился один из местных жителей и сообщил, что неизвестные угнали у него автомобиль ВАЗ, припаркованный во дворе дома. Сумма материального ущерба составила около 800 тысяч тенге.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ст.200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Полицейские Отырарского РОП в течение двух суток вышли на след злоумышленников, угнавших автомобиль потерпевшего. Оперативники задержали двух жителей Туркестана, ранее судимых. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, с целью «легкой наживы» злоумышленники, заранее сговорившись, выехали в сторону Отырарского района. Дождавшись ночи, автоугонщики проникли во двор к сельчанину и незаметно похитили чужой автомобиль. Доехав до областного центра, подозреваемые сбыли пригодные запчасти автомашины, а остальное сожгли.

Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность молодых людей к совершению других аналогичных преступлений.