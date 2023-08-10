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Подозреваемых в убийстве двух человек в Арыси задержали в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Августа 2023, 21:24
Подозреваемых в убийстве двух человек в Арыси задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в убийстве в Арыси задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz .

Сотрудниками департамента криминальной полиции МВД РК и департамента полиции Туркестанской области при координации прокуратуры установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления в Арыси.

5 августа неизвестные проникли на территорию строящегося дома, произвели выстрелы из оружия и скрылись. От полученных ранений погибли хозяин дома и его знакомый, еще двое мужчин доставлены в больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 УК РК «Убийство». По поручению начальника ДП Туркестанской области Мурата Кабденова была создана специальная следственно-оперативная группа. На раскрытие преступления ориентировали личный состав управления криминальной полиции, управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области и Арысского РОП. Оперативниками установлены трое подозреваемых - жители города Арыси, двое из которых задержаны. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Изъяты вещественные доказательства.

Принимаются все необходимые меры, направленные на задержание третьего подозреваемого. Выясняются все обстоятельства происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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