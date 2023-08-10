Подозреваемых в убийстве двух человек в Арыси задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в убийстве в Арыси задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz .



Сотрудниками департамента криминальной полиции МВД РК и департамента полиции Туркестанской области при координации прокуратуры установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления в Арыси.

5 августа неизвестные проникли на территорию строящегося дома, произвели выстрелы из оружия и скрылись. От полученных ранений погибли хозяин дома и его знакомый, еще двое мужчин доставлены в больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 УК РК «Убийство». По поручению начальника ДП Туркестанской области Мурата Кабденова была создана специальная следственно-оперативная группа. На раскрытие преступления ориентировали личный состав управления криминальной полиции, управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области и Арысского РОП. Оперативниками установлены трое подозреваемых - жители города Арыси, двое из которых задержаны. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Изъяты вещественные доказательства.

Принимаются все необходимые меры, направленные на задержание третьего подозреваемого. Выясняются все обстоятельства происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.