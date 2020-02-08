Подозреваемых в скотокрадстве задержали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Двоих подозреваемых в скотокрадстве задержали в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области напомнили об ужесточении наказания за скотокрадство, и добавили, что тайное хищение чужого скота наказывается лишением свободы от 3 до 12 лет, с конфискацией имущества.

«Буквально на днях в Илийском и Балхашском районах были задержаны скотокрады: 40- летний житель Талгарского района и 39-летний гражданин республики Узбекистан, подозреваемые в краже трех лошадей. Сейчас они находятся под стражей», - информировал заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Он также добавил, что по сравнению с прошлым годом количество кражи скота уменьшилось на - 37,4%.

«Только в январе этого года «по горячим следам» было раскрыто 40 аналогичных преступлений. Разоблачены 4 преступные группы. Истинным владельцам в результате оперативных и следственных мероприятий возвращены 106 голов скота. Сумма возмещенного ущерба составила 7 миллионов 700 тысяч тенге», - отметил Данияр Мендебаев.