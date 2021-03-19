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Подозреваемых в разбое и хищении сейфа задержали в Туркестанской области

19 Марта 2021 14:47
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Подозреваемых в разбое и хищении сейфа задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в разбое и хищении сейфа с деньгами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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14 марта в дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о разбойном нападении на офис одной из газовых организаций, расположенных в районе. Учитывая тяжесть совершенного преступления, в областном департаменте создали специальную оперативную группу из числа опытных сотрудников. Специалисты сразу же выехали вместе с районными коллегами на место происшествия.

«По прибытию по указанному адресу установлено, что примерно в 4:30 трое неизвестных лиц в масках разбили окно и проникли в помещение офиса. Затем, угрожая расправой, избили и связали диспетчера и похитили металлический сейф. В нем находились более 2,5 млн тенге, это были деньги местного населения за оплату газа», – рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 ч. 3 УК РК «Разбой, совершенный с незаконным проникновением». Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе подворный обход, опрошены очевидцы. За считанное время оперативники установили круг подозреваемых и транспортное средство, на котором передвигались возможные преступники.

«По подозрению в совершении разбойного нападения оперативной спецгруппой задержаны трое подозреваемых. Ими оказались жители Сарыагашского района, двое из которых ранее судимы за кражу и хулиганство. На сегодня нами разыскивается еще один участник преступной группы. В качестве вещественных доказательств изъят похищенный сейф. Также установлено, что похищенное подозреваемые поделили между собой. На сегодня выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие продолжается», – отметил Сахов.

По факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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