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Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы

15 Ноября 2021 18:25
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Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двух подозреваемых, находившихся в международном розыске, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Кызылординской области.

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Двое лиц скрывались от следствия и находились с августа в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 293 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия), по части 3 статьи 24 и по пунктам 7,9 части 2 статьи 99 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору из хулиганских побуждений) УК РК.

Подозреваемых задержали 13 ноября на арендованной квартире в Турксибском районе Алматы. Спецоперация проводилась сотрудниками управления криминальной полиции Департамента полиции Кызылординской области совместно с управлением криминальной полиции ДП Алматинской области.

В отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».​ ​В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.


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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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