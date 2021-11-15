Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двух подозреваемых, находившихся в международном розыске, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Кызылординской области.
Двое лиц скрывались от следствия и находились с августа в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 293 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия), по части 3 статьи 24 и по пунктам 7,9 части 2 статьи 99 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору из хулиганских побуждений) УК РК.
Подозреваемых задержали 13 ноября на арендованной квартире в Турксибском районе Алматы. Спецоперация проводилась сотрудниками управления криминальной полиции Департамента полиции Кызылординской области совместно с управлением криминальной полиции ДП Алматинской области.
В отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.
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