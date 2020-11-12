Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции и незаконном пересечении государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение от одного из местных жителей о том, что группа неизвестных лиц за вознаграждение незаконно переправляет через границу нелегальных мигрантов из Узбекистана. После получения информации в отделе полиции создали специальную следственно-оперативную группу.

Полицейские осуществили целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и сбор необходимых доказательств. В результате принятых мер сотрудники Сарыагашского РОП задержали с «поличным» местного жителя при переправке через границу гражданина соседнего государства.

При обыске подозреваемого в совершении незаконных действий оперативники обнаружили в кармане денежные средства. Кроме того, в ходе расследования установлено, что подозреваемый с двумя подельниками за два месяца незаконно перевел через государственную границу 10 граждан Республики Узбекистан. За оказанные услуги они брали с иностранных граждан по 150 тысяч тенге.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух подозреваемых в совершении преступления и получении незаконной прибыли. Ими также оказались двое местных жителей, проживающих на приграничной территории.

В отношении трех подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 394 УК РК «Организация незаконной миграции». А незаконное пересечение границы 10 гражданами Узбекистана зарегистрировали в ЕРДР по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан».

По фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

