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    12:53, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Подозреваемые в рекламе сайтов о наркотиках задержаны в Туркестанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали двух молодых людей, занимавшихся нанесением граффити-надписей с рекламой наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    С начала текущего года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области проводится ряд оперативно-профилактических мероприятий, связанных с выявлением и уничтожением граффити-надписей с рекламой наркотических средств и психотропных веществ. В указанных мероприятиях также задействованы участковые инспекторы полиции и волонтеры. Стражами порядка организована комплексная работа по выявлению распространителей рекламы интернет-сайтов, предлагающих в том числе «синтетические наркотики» на улицах города Туркестан.

    Один из них оказался ранее судимым жителем г. Нур-Султан, а другой из г. Шымкент. Как выяснилось, двух подозреваемых, приехавших на заработки в областной центр, задержали с поличным при нанесении надписей с рекламой сайтов, связанных с продажей и употреблением наркотиков. При проверке у мужчин изъяли трафарет и баллончики с аэрозольной краской.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 299-1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров». В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

    В случае выявления подобных правонарушений, в том числе сайтов, пропагандирующих наркотики, они будут заблокированы соответствии с законом, а причастные к их созданию и распространению привлечены к уголовной ответственности.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам вести здоровый образ жизни и воздержаться от вредных привычек. Если же Вы стали очевидцем нанесения граффити-надписей, пропагандирующих наркотики, или владеете какой-либо информацией, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

    Пресс-служба ДП ТО


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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