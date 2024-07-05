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    10:38, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Подозреваемую в руководстве финпирамидой казахстанку экстрадировали из Армении

    Подозреваемую в руководстве финпирамидой казахстанку экстрадировали из Армении
    Фото: кадр из видео

    Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства РК в Армении экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой, передает агентство Kazinform.

    В период 2019 - 2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды «Finiko» в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.

    Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана.

    В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау.

    За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 с конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

    Теги:
    Армения Генпрокуратура Казахстанцы Интерпол Финансовая пирамида Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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