Подозреваемую в руководстве финпирамидой казахстанку экстрадировали из Армении

Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства РК в Армении экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой, передает агентство Kazinform.

В период 2019 - 2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды «Finiko» в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.

Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 с конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.