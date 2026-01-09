РУ
Тренды:
    10:06, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Подозреваемую в мошенничестве на 130 млн тенге вернули из Турции

    Генеральной прокуратурой и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии МИД Казахстана из Турции возвращена гражданка Казахстана, разыскиваемая за неоднократное мошенничество.

    Кадр из видео Генпрокуратуры РК

    Подозреваемая в 2024 году в Кызылорде, обещая потерпевшим приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путём завладела их денежными средствами.

    В результате её преступных действий пострадали 8 человек, которым причинён материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге.

    После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск. В ходе розыскных мероприятий она была задержана на территории Турции.

    В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

    Жанара Мухамедиярова
