Подозреваемую в мошенничестве на 130 млн тенге вернули из Турции

Подозреваемая в 2024 году в Кызылорде, обещая потерпевшим приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путём завладела их денежными средствами.

В результате её преступных действий пострадали 8 человек, которым причинён материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге.

После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск. В ходе розыскных мероприятий она была задержана на территории Турции.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.