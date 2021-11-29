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Подозреваемую в краже ящика для пожертвований задержали в Туркестанской области

29 Ноября 2021 10:06
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Подозреваемую в краже ящика для пожертвований задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Ящик для пожертвований из магазина в Мактаральском районе украла ране судимая туркестанка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратился один из жителей района. Со слов мужчины, около 14:00 часов дня в его магазин проникли неизвестные и украли ящик для пожертвований. В похищенном ящике находились 75 тысяч тенге. С целью раскрытия преступления, сотрудники следственно-оперативной группы провели подворный обход, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские Мактаральского РОП задержали подозреваемую в течение суток. Ею оказалась ранее судимая местная жительница. Установлено, что злоумышленница зашла в магазин и похитила ящик с пожертвованиями, воспользовавшись отсутствием людей. Похищенные деньги она потратила на свои нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

«Во избежание краж, гражданам необходимо быть внимательными и принять меры к сохранности своего имущества. В магазинах и торговых помещениях следует установить камеры видеонаблюдения, охранную сигнализацию, а также поставить на окнах железные решетки. В случае кражи или ограбления необходимо сразу же обратиться в полицию по телефону 102», - говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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