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Подозреваемую в интернет-мошенничестве задержали в Туркестане

Ринат Дусумов
12 Апреля 2023, 14:35
Подозреваемую в интернет-мошенничестве задержали в Туркестане Фото: polisia.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемую в интернет-мошенничестве задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сауранский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, через Instagram она заказала посуду и бытовую технику. После чего перевела на номер телефона неизвестной, представившейся продавцом, более 550 тысяч тенге и осталась ни с чем. Выманившая деньги аферистка исчезла из виду.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». На раскрытие преступления и задержание подозреваемой в отделе полиции ориентировали следственно-оперативную группу. В результате принятых мер, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась безработная жительница Туркестана.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Туркестанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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