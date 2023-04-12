Подозреваемую в интернет-мошенничестве задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемую в интернет-мошенничестве задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сауранский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, через Instagram она заказала посуду и бытовую технику. После чего перевела на номер телефона неизвестной, представившейся продавцом, более 550 тысяч тенге и осталась ни с чем. Выманившая деньги аферистка исчезла из виду.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». На раскрытие преступления и задержание подозреваемой в отделе полиции ориентировали следственно-оперативную группу. В результате принятых мер, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась безработная жительница Туркестана.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.