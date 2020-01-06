Подозреваемую в 16 квартирных кражах преступную группу задержали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали преступную группу, подозреваемую в 16 квартирных кражах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратился местный житель. Днём неизвестные лица похитили из его дома золотые изделия на сумму 700 тыс. тенге и телевизор. В течение недели в отдел полиции поступили ещё несколько подобных заявлений от четырех потерпевших.
Полицейские Ордабасинского РОП проверили места преступлений, обошли близлежащую территорию и опросили возможных очевидцев. О перативникам в итоге удалось задержать подозреваемых на одной из улиц Шымкента. Все задержанные жители Шымкента. Двое из них были ранее судимы за кражи. Также полицейские установили причастность подозреваемых к четырем фактам краж, совершенных в течение недели в Ордабасинском районе. Как выяснили стражи порядка, домушники, пользуясь отсутствием хозяев, через забор днем проникали в закрытые дома через окна и совершали кражи.
Полицейские установили причастность преступной группы к 16 квартирным кражам, совершенным ими на территории области. Проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.
Часть похищенного имущества, изъятого в качестве вещественных доказательств, полицейские вернули законным владельцам.
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