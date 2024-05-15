11:20, 15 Май 2024 | GMT +6
Подозреваемого в убийстве полицейского задержали в Костанайской области
По факту убийства полицейского в Костанайской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — говорится в комментарии ДП.
Напомним, тело криминалиста районного отдела полиции нашли во дворе собственного дома в Узунколе.