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    11:20, 15 Май 2024 | GMT +6

    Подозреваемого в убийстве полицейского задержали в Костанайской области

    полиция
    Фото: Рolisia.kz

    По факту убийства полицейского в Костанайской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — говорится в комментарии ДП.

    Напомним, тело криминалиста районного отдела полиции нашли во дворе собственного дома в Узунколе.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Костанайская область Убийство
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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