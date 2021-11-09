+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 2 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы

9 Ноября 2021 11:00
Поделиться:
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала подозреваемого в убийстве девушки в одном из жилых комплексов Медеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
33-летний актюбинец убил знакомого кухонным ножом
Два газовых баллона вытащили из горящего дома в Павлодаре Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство Цех по производству контрафактных стиральных порошков ликвидировали в Туркестане

«Департамент полиции города Алматы информирует, что подозреваемый в совершении убийства гражданки А., имевшего место в одном из ЖК Медеуского района Алматы, задержан. Подозреваемый – гражданин С. задержан в пригороде Алматы. В порядке статьи 128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания. Комплекс следственных мероприятий продолжается», - резюмировал начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Ранее сообщалось, что в Алматы в одном из жилых комплексов было совершено убийство девушки. В сети появилась информация, что происшествие случилось в ЖК «Латифа». Сообщалось, что сначала девушку задушили, потом подожгли. В полиции уточнили, что информация о том, что потерпевшая являлась женщиной легкого поведения, не соответствует действительности.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Криминал  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
33-летний актюбинец убил знакомого кухонным ножом
Два газовых баллона вытащили из горящего дома в Павлодаре
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Цех по производству контрафактных стиральных порошков ликвидировали в Туркестане
Популярное
1 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
2 Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
3 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
4 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
5 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
6 Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Читайте также
Цех по производству контрафактных стиральных порошков ликвидировали в Туркестане
Стометровый контейнеровоз переломился пополам у берегов Приморского края
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив