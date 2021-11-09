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Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала подозреваемого в убийстве девушки в одном из жилых комплексов Медеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департамент полиции города Алматы информирует, что подозреваемый в совершении убийства гражданки А., имевшего место в одном из ЖК Медеуского района Алматы, задержан. Подозреваемый – гражданин С. задержан в пригороде Алматы. В порядке статьи 128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания. Комплекс следственных мероприятий продолжается», - резюмировал начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
Ранее сообщалось, что в Алматы в одном из жилых комплексов было совершено убийство девушки. В сети появилась информация, что происшествие случилось в ЖК «Латифа». Сообщалось, что сначала девушку задушили, потом подожгли. В полиции уточнили, что информация о том, что потерпевшая являлась женщиной легкого поведения, не соответствует действительности.
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