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    11:39, 29 Март 2021 | GMT +6

    Подозреваемого в убийстве 19-летней алматинки перевели из больницы в СИЗО

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой выписали из больницы и перевели в следственный изолятор. Об этом сообщили в прокуратуре города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе прокуратуры Алматы отметили, что подозреваемый выписан из больницы. Так как судом ему была избрана мера пресечения «содержание под стражей», на период досудебного расследования его перевели по месту отбывания ареста.

    Расследование продолжается. По вменяемой подозреваемому статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

    Напомним, 20 марта в центр оперативного управления ДП поступило сообщение по факту безвестного исчезновения девушки. 22 марта ее нашли убитой. Подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством. Но ему помешали полицейские.

    В департаменте полиции рассказали подробности жесткого убийства.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Главная Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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