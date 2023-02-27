Подозреваемого в торговле героином задержали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в сбыте героина задержали полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«23 февраля задержан подозреваемый за сбыт наркотических средств. Изъято вещество бежевого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы, изъятое вещество оказалось героином, общим весом 414 гр. В УП Талгарского района зарегистрировано уголовное дело по ст. 297 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.

Стражи порядка также отметили, что 414 гр героина – это 1 242 одноразовых доз.