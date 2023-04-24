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Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Апреля 2023, 10:42
Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области Кадр из видео

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В марте в Келесский РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что днем к нему в дом проник неизвестный. Он связал его супругу и угрожал ей расправой, а затем похитил 2 млн тенге и скрылся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Данный факт зарегистрировали по ст. 192 УК РК «Разбой».

Полицейские задержали подозреваемого мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Кызылординской области. Он полностью признался в содеянном. В ходе дальнейшего розыска оперативники установили его подельника, жителя Келесского района.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Все обстоятельства выясняются. Следствием устанавливается их причастность к совершению других преступлений.


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