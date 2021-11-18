+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -7 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подозреваемого в распространении экстремистских материалов задержали в Туркестанской области

18 Ноября 2021 09:02
Поделиться:
Подозреваемого в распространении экстремистских материалов задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области пресечен очередной факт распространения в интернете запрещенных материалов, пропагандирующих идеологию религиозно-экстремистской направленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Новости по теме
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Вооруженное разбойное нападение на игровой клуб совершено в Алматинской области Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области

«В ходе мониторинга социальных сетей нас заинтересовала страница одного из пользователей Facebook, где опубликовали экстремистские видеоролики и текстовые сообщения, пропагандирующие идеологию запрещенной религиозно-экстремистской организации. Данные публикации зарегистрировали в департаменте и направили на экспертизу. В результате эксперты дали свое заключение, что указанные «материалы содержат признаки пропаганды терроризма и экстремизма». В связи с чем, мы начали досудебное расследование в соответствии со ст. 256 ч. 2 УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма», - сообщил заместитель начальника областного Департамента полиции Курманбек Сахов.

В рамках расследования оперативники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ по Туркестанской области провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого, жителя Арысского района. Он ранее судимый, приверженец деструктивно-религиозного течения. При обыске в его доме изъяли запрещенную религиозную литературу, компьютерную технику, сотовый телефон и диски. В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде ареста.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Безопасность  
Поделиться:
Новости по теме
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Вооруженное разбойное нападение на игровой клуб совершено в Алматинской области
Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Популярное
1 У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
2 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
3 В СКО стремительно промерзает почва
4 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
5 Тараз накрыла пыльная буря
6 Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Читайте также
Без электроснабжения частично остаются 40 населенных пунктов Туркестанской области
Глава Антикора встретился с активом Туркестанской области
У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
В СКО стремительно промерзает почва
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
Тараз накрыла пыльная буря
Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив