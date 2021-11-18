Подозреваемого в распространении экстремистских материалов задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области пресечен очередной факт распространения в интернете запрещенных материалов, пропагандирующих идеологию религиозно-экстремистской направленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

«В ходе мониторинга социальных сетей нас заинтересовала страница одного из пользователей Facebook, где опубликовали экстремистские видеоролики и текстовые сообщения, пропагандирующие идеологию запрещенной религиозно-экстремистской организации. Данные публикации зарегистрировали в департаменте и направили на экспертизу. В результате эксперты дали свое заключение, что указанные «материалы содержат признаки пропаганды терроризма и экстремизма». В связи с чем, мы начали досудебное расследование в соответствии со ст. 256 ч. 2 УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма», - сообщил заместитель начальника областного Департамента полиции Курманбек Сахов.

В рамках расследования оперативники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ по Туркестанской области провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого, жителя Арысского района. Он ранее судимый, приверженец деструктивно-религиозного течения. При обыске в его доме изъяли запрещенную религиозную литературу, компьютерную технику, сотовый телефон и диски. В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде ареста.