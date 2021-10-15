Подозреваемого в незаконном пересечении границы задержали полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рейдовых отработок стражи порядка Турскетанской области установили гражданина Республики Узбекистан, незаконно пересёкшего границу возле села Багыс Сарыагашского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Иностранного гражданина сотрудники полиции задержали в городе Алматы, где он уехал на заработки.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 392 УК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.