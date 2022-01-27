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    Подозреваемого в нанесении ущерба на 10 млн тенге задержали в Туркестанской области

    27 Января 2022, 14:40

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в нанесении ущерба на 10 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В дежурную часть ОП города Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что кто-то поджег однокомнатный дом на его хозподворье. В доме находились дорогое оборудование от солнечной станции и бытовая техника. В результате происшествия потерпевшему был нанесен ущерб на общую сумму около 10 миллионов тенге.

    Сотрудники следственно-оперативной группы провели неотложные мероприятия. Стражи порядка опросили очевидцев и прочесали близлежащие территории. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОП г. Кентау в течение часа установили подозреваемого и задержали его на одной из улиц. Им оказался ранее судимый местный житель, которого полицейские доставили в отдел полиции.

    Как выяснилось, подозреваемый оказался одним из знакомых пастуха, который ухаживал за домашним скотом. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый поджег жилье потерпевшего.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Пожар
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