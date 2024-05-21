На 3 млн тенге обманул мошенник жительницу Туркестанской области

Сотрудники полиции Сарыагашского района Туркестанской области установили 32-летнего мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый выманил деньги у женщины, которая искала земельный участок под строительство дома. Он заверил ее, что продаст участок земли по низкой цене.

Жительница Туркестанской области отдала мужчине около 3,3 млн тенге. После получения денег он перестал выходить на связь.

В отношении подозреваемого проводится расследование и выясняются все обстоятельства.





