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Подозреваемого в квартирных кражах на 5 млн тенге задержали в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Октября 2022, 12:11
Подозреваемого в квартирных кражах на 5 млн тенге задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в квартирных кражах на 5 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

В Толебийский отдел полиции с заявлением обратился один из местных жителей. По словам потерпевшего, ночью в его дом проник неизвестный и похитил деньги и золотые изделия.

В целях раскрытия кражи в отдел полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого местного жителя. Им оказался ранее судимый мужчина.

Как выяснилось, подозреваемый поочередно совершил кражу в 4-х домах, нанеся ущерб потерпевшим на сумму около 5 миллионов тенге.

По фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК «Кража». Часть имущества, похищенного из домов потерпевших, домушник потратил на собственные нужды, а остальное реализовал. В качестве вещественного доказательства у подозреваемого изъяли похищенный телевизор. Мужчина арестован. Выясняются все обстоятельства.


Туркестанская область   МВД РК  
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