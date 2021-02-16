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    15:13, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Подозреваемого в контрабанде наркотиков задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в контрабанде наркотиков задержали в Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение из приграничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы» о задержании подозреваемого с наркотиками.

    Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что на наркоперевозчика сработала служебная собака по кличке Климентина.

    Стражи порядка задержали подозреваемого, который пытался пересечь границу из Казахстана в сторону Республики Узбекистан. При обыске оперативники обнаружили у мужчины в кармане брюк сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые в качестве вещественных доказательств наркотики полицейские направили на экспертизу. Согласно ее заключению, изъятое наркотическое средство является «высушенной марихуаной» общим весом свыше семи грамм.

    Подозреваемым оказался жителем Мангистауской области. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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