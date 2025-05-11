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    14:48, 11 Май 2025 | GMT +5

    Подозреваемый в изнасиловании экс-аким села Карагандинской области находится в ИВС

    Бывший аким села Акшатау Шетского района Карагандинской области подозревается в изнасиловании 23-летней подчиненной. На данный момент экс-чиновник находится под стражей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция, СИЗО, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В социальных сетях появилось видеообращение женщины, которая обвинает акима села в надругательстве над ее дочерью, которая несколько лет работала у него в подчинении. Помимо этого, подозреваемый был семейным другом родителей пострадавшей.

    По данному делу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в камере временного содержания.

    — По заявлению 23-летней жительницы Шетского района возбуждено уголовное дело. В тот же день полицией подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. По санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

    Надзорным органом в судебную коллегию внесено частное апелляционное ходатайство. По результатам рассмотрения оно было удовлетворено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    В настоящее время проводится расследование.

    — Иная информация в интересах следствия не разглашается, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Ситуацию прокомментировали в Шетском районном акимате. Как выяснилось, он уже не занимал должность главы села Акшатау.

    — На момент возбуждения уголовного дела он не занимал должность акима поселка. Данное дело носит частный характер, — сообщили в Шетском районном акимате.

    Напомним, в Павлодаре осудили мужчину за изнасилование и убийство спустя 17 лет.

    Теги:
    Село Регионы Карагандинская область Изнасилование
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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