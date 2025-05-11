Подозреваемый в изнасиловании экс-аким села Карагандинской области находится в ИВС

В социальных сетях появилось видеообращение женщины, которая обвинает акима села в надругательстве над ее дочерью, которая несколько лет работала у него в подчинении. Помимо этого, подозреваемый был семейным другом родителей пострадавшей.

По данному делу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в камере временного содержания.

— По заявлению 23-летней жительницы Шетского района возбуждено уголовное дело. В тот же день полицией подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. По санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Надзорным органом в судебную коллегию внесено частное апелляционное ходатайство. По результатам рассмотрения оно было удовлетворено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится расследование.

— Иная информация в интересах следствия не разглашается, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ситуацию прокомментировали в Шетском районном акимате. Как выяснилось, он уже не занимал должность главы села Акшатау.

— На момент возбуждения уголовного дела он не занимал должность акима поселка. Данное дело носит частный характер, — сообщили в Шетском районном акимате.

Напомним, в Павлодаре осудили мужчину за изнасилование и убийство спустя 17 лет.