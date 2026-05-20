Подозреваемый в избиении солдата в Отаре примирился с потерпевшим — Главная военная прокуратура РК

Подозреваемый по делу об избиении рядового срочной службы Есбола Капара освобожден от уголовной ответственности. Об этом сообщила Главная военная прокуратура в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Напомним, рядовой Есбол Капар был избит во время прохождения службы в войсковой части, дислоцированной в поселке Отар Жамбылской области.

— Решением военного суда Алматинского гарнизона по факту перелома челюсти у Е. К. Капара военнослужащий войсковой части № 21450 Гвардейского гарнизона К. А. Алдаберген был признан виновным по статье 440 часть 2-1 Уголовного кодекса РК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев, причинении среднего вреда здоровью), в связи с примирением с потерпевшим Е. К. Капаром уголовное дело сокращено производством в соответствии с частью 1 статьи 68 Уголовного кодекса, виновный освобожден от уголовной ответственности, — говорится в ответе ведомства.

Тем не менее, как сообщила Главная военная прокуратура, в связи с этим фактом возбуждено еще одно уголовное дело.

— Вместе с тем, Гвардейским отделом Южным региональным Военно-следственным управлением МВД РК и отделом военной полиции Гвардейского гарнизона в отношении военнослужащего ведется досудебное расследование по статье 451 (превышение власти) и статье 440 УК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Проводятся соответствующие следственные действия и экспертизы по делу, в настоящее время досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, избитый в Отаре солдат переведен в другую войсковую часть.