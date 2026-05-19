Избитый в Отаре солдат переведен в другую войсковую часть — Минобороны РК

Военнослужащий срочной службы Есбол Капар, которого избили во время прохождения службы в войсковой части в Отаре, все еще находится на лечении в госпитале. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

В Минобороны рассказали, что рядовой срочной службы Есбол Капар в настоящее время находится на стационарном лечении в военном госпитале в поселке Гвардейский. Ему в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

Вместе с тем, сообщается, что военнослужащий после инцидента переведен в другую войсковую часть. После полного окончания лечебных и реабилитационных мероприятий он продолжит военную службу в указанной части.

— Министерство обороны проводит системную работу по обеспечению безопасности военнослужащих и профилактике подобных ситуаций. С этой целью усиливается контроль в войсковых частях, уделяется постоянное внимание дисциплине и морально-психологическому состоянию личного состава. Наряду с этим, поэтапно совершенствуются меры по защите прав военнослужащих, оказанию им психологической поддержки профилактике правонарушений. Министерство строго придерживается принципа недопущения правонарушений в воинской среде, по каждому факту проводится соответствующая проверка, принимается решение в рамках закона, — говорится в официальном ответе военного ведомства.

Ранее сообщалось, что срочника госпитализировали после инцидента в воинской части в Отаре. По делу солдата Есбола Капара, который был избит и получил перелом челюсти, установлен подозреваемый.

По факту применения физической силы возбуждено уголовное дело, три командира и один их заместитель освобождены от занимаемых должностей.

По словам юриста, за сломанную челюсть солдата подозреваемому могут назначить штраф.