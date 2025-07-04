Подозреваемый в афере с Wildberries казахстанец экстрадирован из ОАЭ

Как сообщили в Генпрокуратуре, в период с 2022 по 2023 годы в городе Алматы он, под видом инвестиций в компанию «Wildberries» и обещая вознаграждения, обманным путем завладел денежными средствами шести граждан, причинив им значительный материальный ущерб.



После совершения преступлений подозреваемый скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.



В апреле он был задержан на территории Объединённых Арабских Эмиратов и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.



Подозреваемый водворён в следственный изолятор.



За совершённые преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, разыскиваемого за крупное мошенничество казахстанца задержали в Грузии.