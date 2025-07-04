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    09:57, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Подозреваемый в афере с Wildberries казахстанец экстрадирован из ОАЭ

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах из города Дубая экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. Об этом передает агентство Kazinform.

    Подозреваемый в мошенничестве казахстанец экстрадирован из ОАЭ
    Кадр из видео

    Как сообщили в Генпрокуратуре, в период с 2022 по 2023 годы в городе Алматы он, под видом инвестиций в компанию «Wildberries» и обещая вознаграждения, обманным путем завладел денежными средствами шести граждан, причинив им значительный материальный ущерб.

    После совершения преступлений подозреваемый скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.

    В апреле он был задержан на территории Объединённых Арабских Эмиратов и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

    Подозреваемый водворён в следственный изолятор.

    За совершённые преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет с конфискацией имущества.

    Как сообщалось ранее, разыскиваемого за крупное мошенничество казахстанца задержали в Грузии.

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Закон и право Интерпол Арабские эмираты Видео МИД РК Розыск Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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